Calcio | Mondiali Under17 Brasile 2019 | buona la prima per Corea del Sud e Giappone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Completato nella notte italiana il quadro dei risultati dellagiornata diUnder 17 diper quanto concerne i Gironi C e D: ladel Sud appaia in vetta la Francia battendo per 2-1 Haiti, mentre ilaggancia il Senegal vincendo per 3-0 contro l’Olanda. Nel Gruppo C ladel Sud indirizza nel primo tempo la sfida contro Haiti grazie alla rete di Eom Ji-Seong al 26′, cui segue il raddoppio di Choi Min-Seo su assistenza di Oh Jae-Hyeok al 41′. Nella ripresa gli asiatici restano in dieci al 79′ per l’espulsione (doppio giallo) di Lee Tae-Seok, ed al minuto 88 Haiti accorcia con Sainte, ma i centroamericani non hanno il tempo di cercare il pareggio. Nel Gruppo D netto successo per 3-0 delsull’Olanda: gli asiatici sbloccano la sfida nel primo tempo al 36′ con Wakatsuki su assist di Nishikawa. Nella ripresa ...

