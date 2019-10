Calcio | Mondiali Under 17 | la Francia vince all’esordio | poker del Senegal

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Buona la prima per laaidi17 in corso di svolgimento in Brasile. La nazionale transalpina ha superato il Cile per 2-0, ottenendo i suoi primi tre punti nel gruppo C, che comprende anche Corea del Sud ed Haiti. Succede tutto nella ripresa ed in particolare in due minuti, il 63esimo e il 64esimo, quando sono arrivati i gol di Lucien Agoume, stella dell’Inter primavera, ed Isacc Lihadji, anche lui grande talento del Marsiglia e già definito il “nuovo Mbappè”. Nell’altra partita di giornata splendida vittoria delsugli Stati Uniti, con iesi che si sono imposti per 4-1 confermando l’ottima tradizione delle nazionali africane in questa competizione. Eppure erano passati in vantaggio gli americani con una rete di Busio. In pieno recupero nel primo tempo è arrivato il pareggio di Souleymane Faye. Nella ripresa il ...

