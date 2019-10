Calcio | Franck Ribery squalificato per tre giornate Il francese sanzionato per una

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La Fiorentina dovrà fare a meno diper le prossime tredi Serie A. Una perdita pesante per i viola, che non potranno contare sul fuoriclassenelle partite contro Sassuolo, Parma e Cagliari. L’ex giocatore del Bayern Monaco tornerà a disposizione di Montella dopo la sosta per le nazionali, nella gara con il Verona del 24 novembre.è statodal giudice sportivo per aver spinto il guardalinee al termine del match contro la Lazio di domenica sera. Di seguito la motivazione nel dettaglio: “al termine della gara, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un’ulteriore spinta afferrandolo per un braccio”. Un gesto pagato a caro ...

