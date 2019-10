Brexit Rinvio al 31 gennaio ma sarà possibile un’uscita anticipata

Rinvio della Brexit : Europa sotto scacco francese : Parigi vuole l’uscita di Londra prima possibile e così in Ue si discute sulla richiesta di Rinvio della Brexit arrivata

Brexit - Ue : procedura scritta su rinvio : 13.30 "Dopo la richiesta di Londra di prolungare il periodo previsto per la Brexit, i 27 Paesi membri hanno concordato sul principio di un rinvio: il lavoro continuerà nei prossimi giorni". Lo ha detto il portavoce della Commisione Ue. L'intenzione, spiegano da Bruxelles, è quella di prendere questa decisione con procedura scritta. Non è stata specificata la durata del rinvio, rimandando ogni decisione al Consiglio Ue, anche per non turbare il ...

I paesi dell’Unione Europea non sono riusciti a mettersi d’accordo sul rinvio di Brexit : se ne riparlerà la prossima settimana : Venerdì Michel Barnier, capo negoziatore dell’Unione Europea su Brexit, ha fatto sapere che i paesi membri non sono riusciti a mettersi d’accordo sulla durata del rinvio da concedere al Regno Unito su Brexit. La decisione era attesa per oggi dopo

L’Europa concede il rinvio della Brexit : manca accordo sulla durata della proroga : Passo in avanti verso il rinvio della Brexit, l’ennesimo. Infatti si è trovato consenso nell’Unione Europea sull’opportunità di concedere un’estensione

Borse europee partono deboli - pesa nuovo rinvio Brexit : Sui mercati continua a tenere banco la stagione delle trimestrali delle grandi società quotate. In Europa si segnalano la utility spagnola Iberdrola e il colosso francese del lusso Kering

Johnson sconfitto ancora ai Comuni. L'Ue prepara il rinvio della Brexit al 31 gennaio : Brexit rinviata: la scadenza del 31 ottobre non esiste più, sfumata in una giornata al cardiopalma a Londra. Prima Westminster approva per la prima volta dall’inizio della storia Brexit l’accordo stipulato da Boris Johnson con l’Ue: 329 sì contro 299 no, la prima vittoria parlamentare in assoluto per il governo Johnson e il primo sì all’uscita del Regno dalla Ue. Ma l’entusiasmo dura ...

Rinvio Brexit. Boris Johnson è ko e punta ad elezioni entro dicembre : Incapace di ammettere la sconfitta. Boris Johnson è pronto a scartare il suo stesso accordo di Brexit e a convocare

Brexit : è caos nel Parlamento UK dopo l'ultimo rinvio alla proposta di Boris Johnson : Boris Johnson credeva che il Parlamento britannico approvasse l'accordo sulla Brexit che aveva strappato alla Ue la scorsa settimana. Ha chiesto l'indizione di una seduta straordinaria per sabato 19 ottobre e lo ha portato alla Camera dei Comuni. L'ultima seduta tenuta di giorno prefestivo si era avuta durante la guerra delle Falkland. Johnson pensava di essere riuscito a convincere un numero sufficiente di parlamentari indecisi per ottenere ...

Non si scappa dal rinvio della Brexit : Ancora un rinvio della Brexit. A sera la prospettiva diventa concreta al Parlamento europeo, che giovedì a Strasburgo avrebbe dovuto votare sull’accordo siglato dal premier Boris Johnson con l’Ue, se fosse stato approvato a Londra. Invece no: non succederà. Alla conferenza dei presidenti dei gruppi con il capo negoziatore europeo sulla Brexit Michel Barnier, il timore diventa una certezza dopo che oggi a Westminster lo ...

Brexit - schiaffo a Johnson : lui chiede il rinvio alla Ue con una lettera senza firma : LONDRA Westminster non ha esattamente bocciato l'accordo di Boris Johnson sulla Brexit, ma ha chiesto più tempo, sia per analizzarlo che per passare alla sua applicazione pratica. Un bel...

Brexit - Johnson ha chiesto il rinvio dell’uscita al 31 gennaio (con una lettera non firmata). Ma Gove : “Usciremo dall’Ue il 31 ottobre” : La lettera con cui il Regno Unito chiede un nuovo rinvio per l’uscita dall’Ue è arrivata a Bruxelles, ma in calce non c’è la firma del primo ministro. E’ lo stratagemma utilizzato da Boris Johnson per tenere tutto insieme: l’obbligo di chiedere l’estensione derivante dalla la legge anti-no deal – approvata a settembre dai suoi oppositori in Parlamento per obbligarlo a farlo laddove un accordo di divorzio ...

Brexit - il Parlamento vota per un nuovo rinvio. E Boris fa il gioco delle due lettere con l'Ue Scheda |Cos’è successo sabato : Nuova frenata dei parlamentari britannici, che chiedono un altro rinvio. Johnson: il voto sull’accordo si terrà la prossima settimana. L’Ue «prende atto» del voto e chiede di essere «informata sui prossimi passi»

Il governo britannico ha chiesto il rinvio di Brexit : Come imponeva la legge approvata a inizio settembre: Boris Johnson ha però mandato all'Unione Europea una seconda lettera per dire di ignorare la prima

Brexit - Parlamento vota per il rinvio del voto : La Camera dei Comuni britannica ha approvato, con 322 voti a favore e 306 contrari, un emendamento proposto dal deputato Oliver Letwin