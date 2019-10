Brexit prorogata | il Labour dice sì a nuove elezioni

Fonte : blogo

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Aggiornamento 29 ottobre 2019 - Si ain Gran Bretagna. L’opposizione laburista sioggi favorevole al voto dopo che l'Ue ha accettato di prorogare laal 31 gennaio 2020. "Abbiamo sempre detto che eravamo pronti allea patto che fosse fuori discussione unasenza accordo"il leader delJames Corbyn che ieri non aveva voluto appoggiare la mozione di scioglimento delle Camere presentata dal governo del premier Johnson che ha già indicato la data del 12mbre per le, il Parlamento boccia la proposta di Johnson: "No ail 12mbre"28 ottobre 2019 - La Camera dei Comuni ha respinto la mozione del governo guidato da Boris Johnson che voleva leanticipate il 12mbre 2019. Decisiva è stata l'opposizione laburista, che ha impedito di raggiungere il quorum, come era successo in altre due ...

