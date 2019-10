Brexit Ora l’ennesimo rinvio è ufficiale

Caos Brexit - e ora? Cosa succede dopo il nuovo flop di Johnson alla Camera : Il premier britannico ha incassato una nuova battuta d’arresto in Parlamento: sì al suo accordo, ma no all’iter acccelerato per mandarlo in porto entro il 31 ottobre. Come si è arrivati fin qui, che Cosa succede ora

Johnson sconfitto ancora ai Comuni. L'Ue prepara il rinvio della Brexit al 31 gennaio : Brexit rinviata: la scadenza del 31 ottobre non esiste più, sfumata in una giornata al cardiopalma a Londra. Prima Westminster approva per la prima volta dall’inizio della storia Brexit l’accordo stipulato da Boris Johnson con l’Ue: 329 sì contro 299 no, la prima vittoria parlamentare in assoluto per il governo Johnson e il primo sì all’uscita del Regno dalla Ue. Ma l’entusiasmo dura ...

Brexit il 31 ottobre - ora possibilità quasi zero : Nonostante le promesse, le minacce, la spaccatura del partito conservatore, le negoziazioni estenuanti, le numerose manifestazioni pubbliche a favore di un secondo referendum, e un generale senso di stanchezza, è ormai chiaro che il Regno Unito non si separerà dall’Unione Europea il 31 ottobre. La seduta parlamentare di sabato 19 ottobre ancora una volta ha rimandato l’immagine di un parlamento spaccato sulla questione ...

Brexit. Nuovo colpo di scena : ora il rinvio sarà almeno fino al 31 gennaio 2020 : C’è il clamoroso colpo di scena per la Brexit. I parlamentari britannici hanno frenato l’approvazione dell’accordo raggiunto dal premier Boris

Brexit senza fine - rinviato ancora il divorzio dall'Ue : E' passato l'emendamento Letwin, che rimanda l'approvazione dell'accordo sulla Brexit negoziato dal premier Boris Johnson...

Boris Johnson ha perso ancora - su Brexit : Il parlamento britannico ha votato per rimandare il voto sull'accordo raggiunto con l'Unione Europea e ora si parla di un nuovo rinvio di Brexit

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Johnson : «Nuove relazioni con gli Stati». Ora il problema è a Londra : Facce sorridenti e sospiri di sollievo a Bruxelles, dove i 27 leader dell'Ue hanno dato il loro endorsement all'intesa sulla Brexit raggiunta dopo una trattativa fiume conclusasi solo a...

Brexit : appesi a Westminster - ancora una volta - per un solo voto : “Accordo giusto, razionale, eccellente. Sono fiducioso che i parlamentari lo approveranno”. Nonostante la pioggia di no che gli arriva da Londra, da parte degli unionisti nord-irlandesi, i Laburisti, i Lib-dem, a Bruxelles Boris Johnson è raggiante, convinto che l’intesa raggiunta oggi con l’Ue sulla Brexit, dopo lunghe giornate e una nottata intera di trattative estenuanti, passerà il vaglio del Parlamento ...

Johnson trova l’accordo con l’Ue sulla Brexit. Ora fuori la lavagna : si va ai Comuni : Milano. Quando c’è la volontà, l’accordo si trova, ha detto felice il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, poco prima di arrivare in conferenza stampa con il premier inglese, Boris Johnson, anche lui raggiante, perché nel frattempo i suoi sostenitori a Londra gridavano: questa

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Brexit : annunciato accordo Gb-Ue - 17 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. annunciato l'accordo sulla Brexit, Londra e Bruxelles hanno finalmente trovato l'intesa, 17 ottobre 2019,

Brexit - Boris Johnson : "Trovato l'accordo con l'Ue. Ora pensiamo al costo della vita e alla sanità" : Trovato l'accordo sulla Brexit con l'Unione europea. "Abbiamo un nuovo grande accordo che riprende il controllo: ora il Parlamento dovrebbe concludere la Brexit sabato, così possiamo passare ad altre priorità come il costo della vita, il servizio sanitario nazionale, i crimini violenti e il nostri a

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Johnson : «Ora riprenderemo il controllo». Accelerano le Borse : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

Brexit - nuova intesa con la Ue Johnson : «Grande accordo» E ora lo scoglio degli Unionisti : I negoziatori dell’Unione Europea e del Regno Unito hanno raggiunto un accordo su un testo legale sulla Brexit. Ora il testo deve essere approvato dalla Commissione prima di essere trasmesso agli Stati membri dell’Ue a 27.

Europa debole in avvio - listini ancora appesi alla Brexit : Tra oggi e domani si lavorerà per concretizzare un’intesa sulla Brexit e le indiscrezioni che filtreranno dai lavori sono destinate a influenzare l’andamento degli indici