Brexit | la Camera dei Comuni boccia la mozione del governo per le elezioni anticipate

Caos Brexit - e ora? Cosa succede dopo il nuovo flop di Johnson alla Camera : Il premier britannico ha incassato una nuova battuta d’arresto in Parlamento: sì al suo accordo, ma no all’iter acccelerato per mandarlo in porto entro il 31 ottobre. Come si è arrivati fin qui, che Cosa succede ora

Brexit - Bercow : “Camera dei Comuni non voterà l’accordo”. Altro stop di Westminster per Boris Johnson : La Camera dei Comuni non voterà lunedì sull’accordo raggiunto tra il governo di Boris Johnson e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. Lo ha annunciato lo speaker dell’Aula di Westminster, John Bercow, che ha respinto la mozione presentata dall’esecutivo Tory. Il motivo, ha spiegato Bercow, è che l’istanza non può essere riproposta nella stessa forma di sabato quando, dopo l’approvazione dell’emendamento ...

Stop a Johnson - Camera rinvia Brexit : 15.54 La Camera dei Comuni britannica ha approvato il cosiddetto emendamento Letwin che rinvia il "voto significativo" sull'accordo tra governo e Ue sulla Brexit a dopo l'approvazione della legge attuativa dell'intesa. Ora il premier Boris Johnson è costretto a chiedere entro stasera alla Ue un rinvio della Brexit rispetto alla data del 31 ottobre.

Brexit - è il giorno del voto alla Camera. Ma c’è il rischio di un nuovo rinvio : Il premier Johnson: è tempo di decidere. Intanto però prende quota un emendamento che invita a prendere tempo. E il popolo del no torna in piazza per chiedere un secondo referendum

Brexit - riapre la Camera dei Comuni. Ministro Cox sfida le opposizioni : “Questo Parlamento è morto - consentite al Paese di andare al voto” : Sono ripresi salutati da un’ovazione dei member of parliament i lavori a Westminster. Nel pomeriggio Boris Johnson parlerà alla Camera dei Comuni, ma intanto è iniziato il redde rationem conseguente alla bocciatura da parte della Suprema Corte della decisione del governo Tory di sospendere i lavori del Parlamento fino al 14 ottobre, due settimane prima della data di uscita del Regno Unito dall’Ue prevista per il 31 ...

Brexit - Camera riaperta già domani E la sterlina vola. Borsa tiepida : Detto fatto. La Corte suprema ordina di riaprire il Parlamento “senza indugi” e lo speaker della Camera John Bercow, famoso in tutto il mondo per il suo grido “order” per mettere ordine nella House of Commons in questi mesi alle prese con il delicato dibattito sulla Brexit, ha annunciato ufficialmente la ripresa dei lavori parlamentari Segui su affaritaliani.it

Brexit - Camera Comuni riparte domani : 13.36 Lo speaker della Camera dei Comuni britannica Bercow ha annunciato la ripresa dei lavori domani alle 12.30. Si tratta, precisa, di una "ripresa" e non di una "riconvocazione", perché -spiega- "il Parlamento non era stato adeguatamente sospeso". La Corte Suprema ha dichiarato "illegale" la sospensione del Parlamento suggerita da Johnson alla Regina, che l'ha accolta. In assenza di Johnson, che è all'Onu, la seduta darà spazio a ...

Brexit. Camera conferma no elezioni : 01.58 Seconda bocciatura,come previsto, sulla mozione presentata da Boris Johnson per la convocazione di elezioni anticipate nel Regno Unito il 15 ottobre. La Camera dei Comuni l'ha bocciata stanotte con 293sì contro 46 no e numerosi astenuti (la settimana scorsa c'erano stati 298sì e 56 no). Il quorum necessario sarebbe stato dei due terzi ma gli oppositori, labour in testa, hanno confermato il no, chiedendo al premier tory d'assicurare prima ...

Brexit - via libera dalla camera dei Lord alla legge anti-no Deal : Brexit, via libera dalla camera dei Lord alla legge anti-no Deal.La camera dei Lord britannica ha approvato la legge che prevede la richiesta all'UE

