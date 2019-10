Brexit | Consiglio Ue | “Ok rinvio al 31 gennaio” Westminster boccia ancora Johnson | “No

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Lo stillicidio non ha fine. La Camera dei Comuni ha respinto stasera la mozione presentata dal governo britannico di Borisper portare il Regno Unito al voto anticipato il 12 dicembre. Il mancato sì dell’opposizione laburista ha impedito di raggiungere il necessario quorum dei due terzi, come già in due altre occasioni. Al governo Tory resta però ora la strada di sostenere la nuova proposta di altri 2 partiti d’opposizione, LiberalDemocratici e Scottish National Party, per andare al voto il 9 dicembre modificando a maggioranza semplice da domani la legge vigente sulle elezioni. Il capogruppo dell’Snp ai Comuni, Ian Blackford, e la leader LibDem, Jo Swinson, hanno spiegato di non volere le elezioni alle condizioni del governo, per impedire di lasciare il tempo adi ri-sottoporre al Parlamento prima del voto il suo accordo di divorzio dall’Ue temendo che una parte di ...

