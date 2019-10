Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Saul “vuolela storia dellaed è pronto per disputare uno degli incontri più attesi della stagione: il fuoriclasse messicano affronterà Sergeynel match valido per ilWBO dei pesi mediomassimi, l’appuntamento è per sabato 2 novembre all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (USA). Gli amanti della nobile arte aspettano questo momento già da diverso tempo, il fuoriclasse di Guadalajara è uno dei più amati nel circuito ed è al momento il più ricco pugile in circolazione che cercherà l’impresa mitologica: detenere contemporaneamente tre cinture iridate in tre categorie di peso differenti. Il 29enne dai capelli rossi (a questo è dovuto il suo soprannome “” che in spagnolo significa cannella) è l’attuale Campione del Mondo dei pesi medi per le sigle WBA, WBC, IBF (quindi parliamo della ...

OA_Sport : Boxe, Canelo Alvarez per scrivere la storia! Sfida a Kovalev per il Mondiale dei mediomassimi, 3 titoli in 3 catego… -