Bordoni | Europei nuoto a Roma obiettivo importante

(Di lunedì 28 ottobre 2019)– Arrivano le parole di Davide, coordinatoreno di Forza Italia, che oggi ha partecipato alla premiazione in Campidoglio di Simona Quadarella: Nella rappresentanza dei consiglieri diCapitale ho partecipato alla cerimonia di premiazione della campionessa diSimona Quadarella promossa su iniziativa della sindaca Raggi. Oltre a complimentarmi per i successi che ha ottenuto condivido anche le speranze della giovane atleta azzurra: Glidisono unda raggiungere; i grandi eventi non solo danno lustro alla Città ma sono una grande opportunità per lo sviluppo delle infrastrutture e per gli investimenti. Il presidente della Federazione italianaPaolo Barelli, a cui vanno i mei ringraziamenti per il lavoro svolto, e gli allenatori oggi presenti in Campidoglio sanno che per mantenere l’Italia sempre competitiva ...

