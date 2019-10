Boniek | ”Il Napoli ha un potenziale enorme | per me è tra le favorite”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 28 ottobre 2019): mi fa molto piacere che Milik e Zielinski stiano giocando ae spero che possano vincere qualcosa di importante in maglia azzurra Zibi, presidente della Federazione calcistica Polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kisssul, Milik e Zielinski. “Mi fa molto piacere per Milik che sembra finalmente tornato ai suoi livelli. Devo ammettere che gli mancava il gol e me ne sono reso conto parlando con lui, dopo il gol segnato in nazionale ha tirato fuori un urlo che si è sentito fino al Vesuvio e che ha detto tutto. Onestamente guardando ilvedo uncon un centrocampo ed un attacco molto assortiti ma forse cambiare ogni partita non sta portando ai risultati sperati perché la squadra fatica a trovare la giusta amalgama. Comunque la squadra azzurra per me è tra le favorite, con la Juve che ...

