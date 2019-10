Bologna | sfidano i treni ad alta velocità | 4 ragazzini attraversano i binari | il

Bologna - follia sui binari : ragazzini sfidano treni ad Alta Velocità : Camminano sui binari e sfidano i treni in transito: è uno degli ultimi "giochi" che spopolano tra i più giovani. ragazzini che mettono in pericolo la loro vita per dimostrare agli amici di essere forti e senza paura. L'ultimo episodio è stato registrato lo scorso sabato quando il macchinista del Frecciargento 8523 ha notato al bivio Santa Viola (periferia di Bologna) quattro ragazzini posizionati sui binari. L'uomo è riuscito in tempo a bloccare ...