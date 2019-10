Bologna | follia sui binari | ragazzini sfidano treni ad Alta Velocità

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Camminano suiin transito: è uno degli ultimi "giochi" che spopolano tra i più giovani.che mettono in pericolo la loro vita per dimostrare agli amici di essere forti e senza paura. L'ultimo episodio è stato registrato lo scorso sabato quando il macchinista del Frecciargento 8523 ha notato al bivio Santa Viola (periferia di) quattroposizionati sui. L'uomo è riuscito in tempo a bloccare il convoglio e a fermare uno dei giovani. Si tratta di un minorenne, che in compagnia di alcuni amici, si era posizionato sulle rotaie. Il ragazzo, ha spiegato la Polizia ferroviaria, "è stato ammonito sulla pericolosità del suo comportamento e riaffidato ai genitori, mentre gli altri tre amici sono già stati identificati e a breve verranno rintracciati". Le immagini dell'episodio, rilasciate dalle forze dell'ordine, sono impressionanti: ...

