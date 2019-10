Bocciato il Governo in Umbria

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La dura replica della storia rispetto a un’alleanza e a unsenz’anima, nato nel Palazzo, è nel primo voto del paese reale. Sono i numeri di un tracollo e di uno spostamento a destra senza precedenti quelli della prima regione rossa espugnata. Un ribaltamento totale della sua storia e delle sue radici. Eccoli, i tre dati del voto: il centrodestra vince raggiungendo quasi il 60 per cento, con oltre venti punti rispetto al centrosinistra; solo la Lega, che più o meno conferma il dato delle europee, prende più di Pd e M5s messi assieme; all’interno del centrodestra Lega e Fratelli d’Italia, la destra “sovranista”, sono pressoché autosufficienti, quasi al 50 per cento. E non è irrilevante il risultato di Giorgia Meloni, l’unico partito che cresce (dal 6,5 al 10) rispetto al voto del 26 maggio.Sono le cifre ...

