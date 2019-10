Black Friday | perchè si chiama così? L’origine e il significato del nome

Già è Black Friday Amazon per Music Unlimited gratis per 90 giorni - come aderire : Manca poco più di un mese al Black Friday Amazon che avrà luogo il prossimo 29 novembre, eppure già un'offerta particolarmente allettante è presente sullo store di Jeff Bezos, in riferimento ad un servizio molto amato ossia quello Music Unlimited. In previsione della scorpacciata di sconti e promozioni che arriveranno via via con il passare delle settimane che ci congiungono al famoso venerdì nero, soprattutto gli amanti della Musica potranno ...