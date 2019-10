Biasin | altro che sorpresa | l’Atalanta va come un treno da anni | somiglia alla Lega

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L’Atalanta fa 7 gol all’Udinese, ma, scrive Fabriziosu Libero, si tratta di una bellasolo per chi “non riesce a guardare oltre il proprio naso e per chi se ne fotte dei numeri”. E passa a sciorinare i numeri. Con la vittoria di ieri l’Atalanta eguaglia il record di gol in una partita (stagione 1951-1952, Atalanta-Triestina 7-1). Muriel, con 8 gol in 7 partite, uno ogni 42 minuti, èmiglior partenza di sempre. Traore, classe 2002, è il primo della sua età a segnare in serie A. Con almeno 2 gol in ognuna delle prime 9 partite, l’Atalanta ha eguagliato il record della Juve di Sivori della stagione 1959-1960. I gol segnati sono finora 28. “nessuno nell’era dei 3 punti”.che. “Questa roba qua si chiama programmazione, capacità di pescare nel sottobosco dei giovani, genialità nel saper vendere i ...

