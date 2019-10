Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019)– “La Capitale sprofonda all’89esimo posto nella classifica delle città italiane più virtuose per quanto riguarda l’ecosistema all’interno dei confini urbani. Arriva al fondo della classifica proprio per il dato sui rifiuti. È quanto emerge dalla ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia, reso noto oggi”. “Lodella raccolta e della gestione dei rifiuti nella Capitale è ormai un fenomeno conosciuto purtroppo non solamente a, ma nell’intero Paese e ripreso dai mezzi di comunicazione anche estera che oggi si aggrava ancora di più con i dati sulla classifica della raccolta”. “Per lanella storia, ladi raccoltapeggiora, dal 44,3% del 2017 al 43,9% del 2018, quindi con l’attuale ...

romadailynews : Benvenuti: #Roma allo sfacelo, percentuale differenziata arretra per la prima volta: Roma… - antoguerrera : #IlPopoloControilPopolo alla nuova libreria Tlon di Roma, zona Ostiense, dove molto probabilmente faremo una tappa… - taleoftales : RT @ilsignorm: @taleoftales on @DinamoPress! Benvenuti a #Roma! -