Belen alle Maldive | “Vai a lavorare” | la sua replica è da manuale

Il lato B di Belen alle Maldive - un hater : 'Senza farfalla - andavi a vendere cocco' : haters contro Belen Rodriguez su Instagram, con frasi al vetriolo sul suo lato B e suggerimenti strampalati come quello di andare a vendere cocco. Succede anche questo sul profilo Instagram della showgirl argentina la quale, però, tiene testa alle critiche rispondendo a tono. Belen Rodriguez, la foto del suo lato B scatena gli haters Belen Rodriguez è indubbiamente una bellissima donna che ha saputo usare la sua avvenenza per raggiungere la ...

Belen e Stefano - spunta l’anello : alle Maldive lei si è mostrata così : Che Belen e Stefano De Martino siano più innamorati e affiatati che mai è fuori discussione. Lo dimostra anche la vacanza super romantica che la coppia d’oro del gossip si sta concedendo alle Maldive, come una specie di mini luna di miele. L’argentina e il conduttore sono soli: il piccolo Santiago è rimasto a casa, a Milano, probabilmente per frequentare la scuola. E chissà chissà se la vacanza in quel paradiso tropicale porterà anche quella ...

Belen Rodriguez ancora in vacanza alle Maldive - su IG la punzecchiano : 'Vai a lavorare' : Sembrano non finire mai le vacanze di Belen Rodriguez: dopo aver trascorso tre mesi a Ibiza con la famiglia e vari weekend in giro per l'Italia con il marito, pochi giorni fa l'argentina si è concessa l'ennesimo periodo di relax. Da circa una settimana, infatti, la showgirl e Stefano De Martino si trovano alle Maldive soli soletti: a commentare le tante foto in bikini che la 35enne sta pubblicando su Instagram, c'è anche chi la stuzzica sul ...

Belen alle Maldive - un hater commenta : «Vai a lavorare». La sua risposta è eccezionale : Che Belen Rodriguez faccia una vita agiata, grazie al suo lavoro in tv e da modella, è fuori ogni dubbio: lo dimostrano le sue foto sul suo profilo Instagram, negli ultimi giorni scattate alle Maldive, dove la showgirl argentina si trova in vacanza con il marito Stefano De Martino. Ma come sempre accade sui social, c’è qualcuno a cui non sta bene: «Vai a lavorare», le ha scritto infatti un hater tra i commenti. Lei però, certamente ...

Belen alle Maldive - un hater commenta : «Vai a lavorare». La sua risposta è eccezionale : Che Belen Rodriguez faccia una vita agiata, grazie al suo lavoro in tv e da modella, è fuori ogni dubbio: lo dimostrano le sue foto sul suo profilo Instagram, negli ultimi giorni...

Alle Maldive con Belen e De Martino : il Baglioni Resort per una vacanza super lusso : Baglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveBaglioni Resort MaldiveIl 3 ottobre Stefano De Martino ha festeggiato 30 anni con un viaggio a Napoli con tutta la famiglia. Ma dopo qualche giorno di lavoro a Milano la ...

Belen e Stefano alle Maldive - un "papà d'eccezione" si prende cura di Santiago. Ecco di chi si tratta : Belen e Stefano alle Maldive, un "papà d'eccezione" si prende cura di Santiago. Ecco di chi si tratta. La showgirl argentina e il conduttore di Stasera tutto è possibile...

Belen Rodriguez alle Maldive con Stefano De Martino - il micro bikini mostra il lato B da urlo : «Solo tu puoi permettertelo». E lei risponde : Belen Rodriguez si è concessa qualche giorno di relax insieme a Stefano De Martino. Dalle Maldive pubblica foto e video di spiagge da sogno con acqua cristallina, resort di lusso e lato B da urlo. Nell’ultimo post ha condiviso uno scatto che la mostra nell’oceano di spalle e con un micro bikini. I followers, come sempre, hanno dimostrato di gradire la vista e il fisico statuario della showgirl argentina. Un post ad hoc realizzato ...

Belen Rodriguez alle Maldive con Stefano De Martino - il micro bikini mostra il lato B da urlo : «Solo tu puoi permettertelo». E lei risponde : Belen Rodriguez si è concessa qualche giorno di relax insieme a Stefano De Martino. Dalle Maldive pubblica foto e video di spiagge da sogno con acqua cristallina, resort di lusso e lato B da...

Per Belen e Stefano fuga romantica alle Maldive : Sono volati al caldo per godersi qualche giorno tra amore e relax, e dalle spiagge delle Maldive postano scatti paradisiaci. Belen Rodriguez e Stefano De Martino condividono su Instagram istantanee delle loro vacanze in un resort esclusivo, tra pose super sexy e momenti di tenerezza a due. Passione alle stelle per la coppia, che ha lasciato il figlio Santiago a casa per godersi appieno la ritrovata complicità. In vacanza con il marito, Belen è ...

Belen vola alle Maldive con Stefano De Martino : ‘Le cose vanno come devono andare’ : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più felici che mai. I due in questi giorni sono volati alle Maldive, per regalarsi un breve periodo di vacanze. La coppia da quando si è ritrovata ha come parola d’ordine il termine ‘inseparabile’. Anche se per qualche anno la Rodriguez è stata insieme ad Andrea Iannone, mentre Stefano si è visto accostare vari flirt, i due hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. A fare da collante, ci ha pensato ...

Per Belen e Stefano fuga romantica alle Maldive : Sono volati al caldo per godersi qualche giorno tra amore e relax, e dalle spiagge delle Maldive postano scatti paradisiaci. Belen Rodriguez e Stefano De Martino condividono su Instagram istantanee delle loro vacanze in un resort esclusivo, tra pose super sexy e momenti di tenerezza a due. Passione alle stelle per la coppia, che ha lasciato il figlio Santiago a casa per godersi appieno la ritrovata complicità. In vacanza con il marito, Belen è ...

Stefano De Martino/ Fuga d'amore con Belen alle Maldive : tra lusso e passione! : Stefano De Martino e Belen Rodriguez, Fuga d'amore alle Maldive per la coppia: passione e luoghi extra lusso per la coppia

Belen e De Martino - fuga d’amore (extralusso) alle Maldive : Una fuga d’amore extralusso alle Maldive: Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno lasciato l’Italia per qualche giorno per rilassarsi fra sole e mare. La coppia è più innamorata che mai e, nonostante i numerosi impegni, trova sempre il tempo di trascorrere un po’ di tempo insieme. Solo qualche settimana fa la showgirl e il ballerino erano tornati a Milano dopo una trasferta a Napoli con tutta la famiglia. Belen aveva fatto ...