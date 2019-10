Bce | Lagarde saluta Mario Draghi e cita la canzone “Anthem” di Leonard Cohen | “Visto che

Draghi : "Con Lagarde Bce in buone mani" : 16.48 Lasciare la Bce "è più facile" sapendo che resterà in "buone mani". Così Mario Draghi, rivolto a Christine Lagarde, che gli succederà dal primo novembre. Nel suo discorso di commiato, a Francoforte,Draghi sottolinea: "E' il momento di avere più Europa, non meno. Ci serve un'Europa più forte". L'Eurozona ha poi "bisogno di una capacità di bilancio con dimensioni e meccanismo adeguato". E ringrazia Mattarella, Macron e Merkel per aver ...

Bce - Christine Lagarde nominata presidente dal Consiglio Europeo : da novembre sarà ufficialmente alla guida : Il Consiglio Europeo ha nominato oggi Christine Lagarde presidente della Banca Centrale Europea (Bce), per un mandato non rinnovabile di otto anni. È l’ultimo passaggio formale che rende definitiva la sua nomina, approvata lo scorso settembre dalla plenaria del Parlamento Europeo con voto a scrutinio segreto: 394 sì e 206 no, 49 astensioni. Prenderà il posto di Mario Draghi dal 1 novembre e sarà la prima donna al comando della politica monetaria ...

Alla Bce finisce l’era Draghi : qual è l’eredità che lascia a Christine Lagarde? : “Draghi, Falchi e colombe – L'Euro e l'Italia 2011-2019” , è questo il titolo del saggio in cui Donato Masciandaro e Alberto Orioli ripercorrono gli otto anni dell'”italiano” che ha guidato la Banca centrale europee

SPILLO/ Se la Germania pre-commissaria la Lagarde in Bce : Le improvvise dimissioni della tedesca Sabine Lautenschlaeger dall'esecutivo Bce nascondono tutta l'insoddisfazione della Germania

Bce - il nuovo «bazooka» di Lagarde è contro il climate change : Lagarde, che dal 1° novembre guiderà la Banca centrale europea, ha preso posizione contro il mutamento climatico. E?non è sola: su iniziativa di Mark Carney, numero uno della Banca d’Inghilterra , è nato un colossale network finanziario a difesa dell’ambiente con trenta tra banche centrali e istituti di regolamentazione, forte di un portafoglio complessivo di 100mila miliardi di dollari

Bce archivia il low profile di Draghi Le stoccate di Lagarde a Trump : Alle stoccate di Trump, Mario Draghi ha risposto in maniera british, senza cadere nella polemica. Christine Lagarde, invece, che andrà a sostituire Draghi a novembre alla tolda di comando Bce, sembra avere il freno a mano meno tirato. Segui su affaritaliani.it

Bce - Lagarde è la nuova presidente : via libera dal Parlamento europeo. M5s si astiene : Christine Lagarde è la nuova presidente della Banca centrale europea e il primo novembre succederà a Mario Draghi. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato la sua nomina, con voto a scrutinio segreto: i sì sono stati 394, 206 i contrari, 49 le astensioni. Gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle avevano annunciato l’astensione, confermando le perplessità ed il voto già espresso in commissione Econ (commissione per i problemi ...

Inizia l’era della presidente designata della Bce Christine Lagarde : La presidente designata della Bce Christine Lagarde ha risposto alle domande dei parlamentari europei precisando che “molti paesi hanno ancora

Lagarde al Parlamento Ue nel giorno del voto : “Rischi per Eurozona nel breve termine. Bce ascolti la gente - non si faccia guidare dai mercati” : “Le sfide che giustificano l’attuale politica della Bce non sono sparite, l’economia dell’Eurozona affronta rischi nel breve termine collegati a fattori esterni, e l’inflazione resta persistentemente sotto l’obiettivo”. Christine Lagarde, prossima presidente della Bce, parla davanti al Parlamento Ue che oggi voterà sulla sua nomina. E si augura, dice, “di non dovere mai dire whatever it takes”, riferendosi ...