Bayonne | spara contro la moschea e ferisce due persone | arrestato 80enne ex candidato

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ha prima tentato di incendiare la porta dellae poi hatodue: questa la dinamica di quanto accaduto questo pomeriggio alladi, nel sud-ovest della Francia. Secondo fonti di polizia l’assalitore si chiama Claude S. e avrebbe 84 anni. Media francesi riferiscono che è statodel Front National nel 2015 alle elezioni locali. Unità cinofile stanno attualmente perquisendo il suo domicilio non lontano da.Le forze dell’ordine scrivono in una nota che alle “15.20 l’uomo ha tentato di incendiare la porta delladi. Sorpreso nel suo tentativo da due, l’uomo ha aperto il fuocodi loro”. Andando via, ha inoltre dato fuoco ad un’automobile. Confermato il ricovero in ospedale delle due vittime di 74 e 78 anni. L’inchiesta è stata affidata per ...

