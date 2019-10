Basket | Eurolega 2018-2019 | l’Olimpia Milano vuole calare il poker in casa dell’Alba

Olimpia Milano-Barcellona - Eurolega Basket 2019 : programma - orari e tv : E’ arrivato il momento della settimana con il doppio impegno europeo per l’Olimpia Milano. Martedì la squadra di Ettore Messina sarà a Berlino per far visita all’Alba, ma l’attesa è tutta per la super sfida di venerdì sera del Forum. Infatti l’Armani Exchange se la vedrà con il fortissimo Barcellona. Milano è reduce da una fantastica vittoria in casa contro il Fenerbahce e, dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco, ha ...

Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega Basket 2019 : programma - orari e tv : Domani (martedì 29 ottobre) l’Olimpia Milano tornerà in campo in Eurolega. La squadra meneghina andrà alla ricerca del poker, dopo i successi conseguiti nelle ultime tre partite, in casa dei tedeschi dell’Alba Berlino. Giocare in trasferta, ovviamente, non è mai facile, ma i teutonici, che al momento hanno un record di una vittoria e tre sconfitte nella massima competizione continentale, sono un avversario decisamente più abbordabile ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : CSKA Mosca rimane imbattuto! Vincono anche Baskonia - Zalgiris : Nella seconda ed ultima serata della settimana di Eurolega 2019-2020 sono andate in scena 4 partite valide per la quarta giornata della massima competizione europea. Sono arrivati risultati importanti visto che il CSKA ha raggiunto il Barcellona in testa alla classifica a punteggio pieno. Inoltre, oltre alla vittoria di Milano contro Fenerbahce, sono arrivate le vittorie di Zalgiris e Baskonia. CLICCA QUI PER LA CRONACA DI ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Sergio Rodriguez è incontenibile e l’Olimpia Milano domina il Fenerbahce. 87-74 il risultato finale : Terza vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega. I meneghini hanno letteralmente dominato dall’inizio alla fine il match interno contro la corazzata turca del Fenerbahce. In questo modo il sodalizio lombardo ha messo fine a una striscia di dieci sconfitte consecutive contro Datome e compagni. risultato finale 87 a 74, con Sergio Rodriguez, autore di una partita da 22 punti e 5 assist, che si guadagna il titolo di mvp ...

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Basket - Eurolega in DIRETTA : 41-29 - Della Valle e Rodriguez trascinano i padroni di casa nella prima metà di gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – MILANO: Rodriguez 12; FENERBAHCE: Vesely 11 41-29 Alley oop Sloukas-Vesely, finisce così il secondo quarto con un’ottima Milano che ha finora molto ben interpretato il match Dopo qualche minuto si può andare a proseguire con gli ultimi 41″7 Altro attimo di pausa: s’è staccato un pezzo di retina dal canestro, va rimesso dov’è con l’ingresso Della ...

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Basket - Eurolega in DIRETTA : 30-20 - i padroni di casa conservano il vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-27 Realizza l’aggiuntivo Vesely 41-26 Gran penetrazione di De Colo che serve Vesely da dietro la schiena di Scola: secondo fallo di Biligha e libero aggiuntivo 41-24 2/2 Biligha. Ed è massimo vantaggio Milano: +17 Inizia l’ultimo minuto prima dell’intervallo con Biligha che attacca De Colo e trova i due tiri liberi 39-24 RODRIGUEZ! Ancora lui, non si ferma più! Time out ...

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Basket - Eurolega in DIRETTA : 20-11 - strepitoso primo quarto di Della Valle con 10 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-13 E arriva anche un gran canestro di Sergio Rodriguez! 22-13 Alley oop De Colo-Vesely C’è un attimo di pausa per un fallo di Moraschini su De Colo per decidere se è da tiri liberi o meno 22-11 BILIGHA! Schiacciata per lui! Inizia il secondo quarto TOP SCORER – MILANO: Della Valle 10; FENERBAHCE: Lauvergne 5 20-11 CINCIARINI PER BILIGHA! L’appoggio sulla sirena del primo ...

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Basket - Eurolega in DIRETTA : inizia il match al Forum con la sfida delle leggende della panchina Messina e Obradovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Lauvergne batte Gudaitis sulla linea di fondo e appoggia rovesciato 2-4 2/2 De Colo De Colo batte Roll, va a prendere il fallo di Scola e i due tiri liberi dopo tre minuti. Intanto il Forum applaude il rientrante Arturas Gudaitis. Gran stoppata di Tarczewski su Lauvergne! Due falli in un minuto per Jan Vesely, la qual notizia non è bellissima per il Fenerbahce. Obradovic chiama Duverioglu ...

LIVE OIimpia Milano-Fenerbahce Basket - Eurolega in DIRETTA : scontro di lusso - al Forum arriva Datome : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Gli incontri della giornata di ieri Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di Eurolega 2019-2020: lo scontro è di quelli caldi, con Milano e Fenerbahce al Forum di Assago. E’ una giornata particolare per tanti motivi, quella odierna: sul fronte milanese c’è da segnalare il ritorno di Arturas Gudaitis in Eurolega, dopo aver già fatto ...

DIRETTA Milano-Fenerbahce - Live Eurolega Basket 2019-2020 : orario d’inizio - tv - streaming e programma : L’Olimpia Milano riprende il suo cammino in Eurolega con una sfida di altissimo Livello contro il Fenerbache. Sarà l’occasione giusta per comprendere la dimensione della crescita della squadra di coach Ettore Messina. La corazzata turca è una delle grandi favorite alla vittoria finale della più importante manifestazione continentale per club. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Bayern, Milano ha ...

