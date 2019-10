Basket - Eurocup 2019-2020 : martedì di impegni in trasferta per Venezia e Brescia : Saranno Venezia e Brescia le squadre italiane impegnate martedì sera negli incontri validi per la quinta giornata della fase a gironi di Eurocup 2019-2020. Per il gruppo B i campioni d’Italia dell’Umana Reyer di coach Walter De Raffaele giocheranno in trasferta alle 18 italiane contro il Lietuvos Rytas alla Siemens Arena di Vilnius, la capitale della Lituania. Le due squadre si affrontano per la prima volta nella storia, i lituani sono in fondo ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Brescia mostra la sua peggior versione. Il Darussafaka vince 35-61 : Finisce nel peggiore dei modi una partita mai giocata da Brescia che si mostra nella sua peggior versione. Il Darussafaka finisce dominando e senza fare davvero nulla di speciale chiude sul 35-61 un match valido per la quarta giornata di EuroCup. Una serata in cui non va davvero nulla per il verso giusto, da una parte e dall’altra, l’unico giocatore a salvarsi tra quelli scesi in campo è Bronzie Colson che finisce con 21 marcature a ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Trento sconfitta in casa dai polacchi del Gydnia : Brutta sconfitta casalinga per la Dolomiti Energia Trento nella quarta giornata di EuroCup. La squadra di coach Brienza si è arresa 91-80 ai polacchi dell’Assecco Arka Gydnia. Un ko che conferma il momento negativo di Trento, superata anche in classifica dagli ospiti. Non bastano i 21 punti di Justin Knox e i 16 di Alessandro Gentile, mentre il migliore degli ospiti è Ben Emelogu con 17 punti. Il primo canestro della partita è di ...

LIVE Brescia-Darussafaka Basket - EuroCup in DIRETTA : decollano gli ospiti - ultimi 10' con -18 per i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tanti fischi in questo momento, nonostante sia una partita chiusa molto nervosismo in campo. 29-44 Horton prova a caricare i suoi. 1′ senza canestri. Il terzo quarto forse spacca in maniera definitiva la partita. Brescia continua a non trovare il canestro e negli ultimi minuti finisce lontanissima sul 26-44. 26-44 Sav con l’1/2 su due ao tiri liberi chiude anche il terzo ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Trento sconfitta in casa dai polacchi del Gydnia : Brutta sconfitta casalinga per la Dolomiti Energia Trento nella quarta giornata di EuroCup. La squadra di coach Brienza si è arresa 91-80 ai polacchi dell’Assecco Arka Gydnia. Un ko che conferma il momento negativo di Trento, superata anche in classifica dagli ospiti. Non bastano i 21 punti di Justin Knox e i 16 di Alessandro Gentile, mentre il migliore degli ospiti è Ben Emelogu con 17 punti. Il primo canestro della partita è di Upson, ma ...

LIVE Brescia-Darussafaka Basket - EuroCup in DIRETTA : timida reazione dei padroni di casa - ma al 20' è 20-28 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Piccola pausa, a risentirci fra pochi minuti per il proseguo del match. Finisce così un primo tempo davvero bruttino, infuocatosi nell’ultimo minuto quando anche Brescia ha iniziato a far canestro con continuità. Per Brescia servirà tutt’altro ritmo per recuperare lo svantaggio di 8 punti che in questo momento campeggia. 20-28 Jones usa il perno in maniera perfetta e da ossigeno ai ...

LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : 80-91 - vittoria meritata dei polacchi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA e grazie per averci seguito. A Trento non bastano i 21 punti di Justin Knox, mentre il migliore per il Gydnia è Ben Emelogu con 17 punti. Brutta sconfitta per la Dolimiti Energia Trento, che perde in casa 91-80 contro i polacchi del Gydnia, che ottengono la loro terza vittoria in EuroCup e superano proprio la squadra di coach Brienza in classifica. FINISCE ...

LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : polacchi in pieno controllo a metà ultimo quarto (67-80) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-85 Ancora uno scatenato Knox. 74-85 Knox appoggia altri due facili al tabellone. Timeout per Trento a tre minuti dalla fine. 72-85 Hammonds arriva facile al vetro. 72-83 Due punti facili per Knox. 70-83 Tripla pesantissima di Bostic. 70-80 FORRAY! TRIPLA! Trento sul -10. Cinque minuti alla fine. 67-80 Due punti facili per Hrycaniuk. 67-78 Penetrazione vincente di Kelly. 65-78 Upson vola in ...

LIVE Brescia-Darussafaka Basket - EuroCup in DIRETTA : primo quarto bruttissimo per Brescia che è nettamente in difficoltà (5-14) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-16 Colson mette in mostra anche le sue qualità in post-basso. 8-14 HORTON! primo canestro di un Bresciano che non sia Abass. Una Brescia troppo brutta per essere vera segna solo 5 punti nel primo quarto, ma non affonda solamente grazie ad una buona difesa. 5-14 2/2 di Colson che torna a segnare dopo una lunga serie di errori. Continua la sagra dei canestri sbagliati sia da una parte che ...

LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : polacchi in pieno controllo a fine terzo quarto (57-71) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-76 Tripla di Forray a dare ancora speranze a Trento. 60-74 Risponde purtroppo immediatamente Szubarga. 60-71 Tripla di Blackmon FINISCE IL terzo quarto! Il Gydnia resta comodamente in vantaggio. +14 per i polacchi con Trento obbligata a rimontare nell’ultimo quarto. 57-71 Gioco da tre punti completato da Hammonds. 57-70 Hammonds appoggia al vetro con il fallo di Forray. 57-68 ...

LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : polacchi in pieno controllo a metà terzo quarto (42-64) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-64 Hammonds con il jumper del +23. 41-62 Incredibile tripla di Szubarga. Gydnia che vola sul +21. 37-56 Jumper di Upson. 37-54 Tre liberi di King ridanno un po’ di speranza a Trento. 34-54 TRIPLA DI EMELOGU! Il Gydnia vola sul +20 e mette al sicuro la vittoria. 32-51 Dentro entrambi i liberi per il Gydnia. Arriva anche il tecnico per Alessandro Gentile. 32-49 Woloszyn segna in ...

LIVE Brescia-Darussafaka Basket - EuroCup in DIRETTA : inizia la lotta al Pala Leonessa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-8 Hamilton muove al meglio il perno, due punti anche grazie al perno. 4′ di basket davvero bruttino, pochi canestri tanti errori anche molto semplici. 2-6 Browne con un gioco di gambe velocissimo arriva facilmente al ferro. 2-4 LAMB! Tripla da distanza Nba. 2-1 1/2 per Lamb ai liberi. 2-0 Subito Abass in penetrazione. Il quintetto di Brescia è Sacchetti, Abass, Vitali, Cain e ...

LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio ospite a fine secondo quarto (32-44) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL secondo quarto! Un parziale di 12-0 ha dato il via al vantaggio dei polacchi del Gydnia. 9 punti per Emelogu, mentre a Trento non basta uno scatenato Gentile da 16 punti. 32-44 Un solo libero per Upson. Ultimi tre secondi. 32-43 Gentile in penetrazione trova altri due punti. 30-43 Tripla di Szubarga. Nuovo allungo dei polacchi. 30-40 Due liberi di King. Manca un minuto 28-38 ...

LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio ospite a metà secondo quarto (21-30) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-38 Scatenato ora Ale Gentile. Altri quattro di fila per l’azzurro. 24-36 Parzialino di 5-0 dei polacchi chiuso dalla tripla di Moore. 24-31 TRIPLA DI GENTILE! 21-31 Un solo libero per Upson, ma parziale di 12-0 in favore del Gdynia. Cinque minuti all’intervallo. 21-30 Appoggio al vetro per Hrycaniuk. Non termina il parziale in favore del Gdynia. 21-28 Scatenato Emelogu. Altra ...