Barriere nel Tevere per raccogliere la plastica

Fonte : agi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Drenare i rifiuti plastici che vengono gettati all'interno delprima che arrivino nel mare e avviarli al riciclo ricavandone bottiglie, panchine e spartitraffico. È partito un progetto sperimentale con l'installazione di dellein polietilene nel letto delvicino alla foce, nel territorio del Comune di Fiumicino, che intercettano i rifiuti accumulandoli in un'area specifica, dalla quale vengono successivamente raccolti. Il sistema è progettato per restare nel fiume per lungo tempo, rimanendo operativo anche durante i periodi di pioggia ordinaria e senza interferire con la flora e la fauna presente nel fiume. L'operazione è stata finanziata dalla Regione Lazio con 40 mila euro, in collaborazione con Castalia Operations Srl, che ha ideato il sistema per intercettare e convogliare i rifiuti trasportati dai corsi d'acqua e avvierà al riciclo la ...

