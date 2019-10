Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Era già stata chiamataad una prima cattura nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM). È un’orsa che ora ha un radiocollare GPS che consentirà di monitorare i suoi spostamenti nei prossimi mesi. È stata ricatturata nei giorni scorsi nella Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio (RNRMGAG) dopo un attento monitoraggio che ne aveva rilevato la presenza nei boschi sopra Pettorano sul Gizio, nel periodo in cui l’iperfagia, la fase durante la quale gli orsi mangiano molto per accumulare grasso prima del letargo invernale, l’aveva evidentemente portata a mangiare negli abbondanti fruttiferi, presenti nella Riserva, confermando la grandissima importanza di quest’area per la popolazione di Orso bruno, insieme a quella del Parco Nazionale della Maiella (PNM), ad oggi, le principalidi espansione dall’areale storico del PNALM.è una femmina di ...

redazionehgnews : catturata e radiocollarata Barbara, l’Orsa delle tre aree protette via @redazione@hgnews.it - CorriereQ : Barbara, l’orsa delle tre Aree Protette: la conservazione dell’orso marsicano passa attraverso l’espansione del suo… - pescaranews : Barbara, l’orsa delle tre Aree Protette -