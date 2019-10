Audi - All' aeroporto di Monaco ricariche gratis per tutti

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L'ha annunciato una nuova iniziativa pensata per promuovere la mobilità elettrica nell'di. I proprietari di un'auto a batterie o di un'ibrida plug-in di qualsiasi marchio potranno effettuare dellegratuite all'interno dei parcheggi dello scalo tedesco. Basterà infatti lasciare la propria vettura in una struttura appositamente realizzata dalla Casa dei Quattro anelli e raggiungere poi il terminal con una dellee-tron messe a disposizione come shuttle.green. L'energia utilizzata per lesarà ottenuta da un impianto fotovoltaico installato sull'edificio dell'Brand Experience Center, che utilizza delle batterie riciclate per immagazzinare l'elettricità per alimentare le colonnine. L'diè uno dei fiori all'occhiello della mobilità a zero emissioni tedesca: solo nell'ultimo anno nei suoi parcheggi sono stati ...

