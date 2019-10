Atalanta | adesso credici | l’obiettivo è lo scudetto | 10 curiosità svelano perchè

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) E’ andata in archivio la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha fornito importanti indicazioni per il proseguo della stagione, sempre più alla ribalta l’che ha recuperato due punti in classifica a Juventus e Inter. Sì, avete capito benela squadra di Gasperini è una seria candidata alla vittoria del campionato. I nerazzurri nell’ultimo match hanno asfaltato l’Udinese, 7-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, la squadra di Gasperini si è confermata nettamente superiore all’avversario e l’espulsione di Opoku non deve sminuire l’impresa dell’. E’ vero che l’esperienza in Champions League è stata fino al momento non all’altezza, a sprazzi la squadra di Gasperini ha dimostrato di poter imporre il gioco anche in Europa poi ...

capuanogio : Crosetti su #Repubblica: 'Il #Napoli non ha più nulla del meccanismo perfetto costruito da Sarri, sembra una squadr… - Vittoriog82 : RT @capuanogio: Crosetti su #Repubblica: 'Il #Napoli non ha più nulla del meccanismo perfetto costruito da Sarri, sembra una squadra che st… - maumou72 : Comunque la juve adesso avrà Genoa-Torino-Milan-Atalanta. Noi Brescia-Bologna-Verona-Torino. Perderà punti, dovremo… -