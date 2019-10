Aston Martin Vantage - La Roadster senza veli al Nürburgring

Aston Martin - Ecco la DBS Superleggera disegnata da 007 : L'appuntamento natalizio con il catalogo americano Neiman Marcus è ormai tradizionalmente associato al lancio di una serie speciale di una vettura di lusso. Quest'anno il partner dell'iniziativa sarà l' Aston Martin e per l'occasione è stato creato un allestimento unico della DBS Superleggera .Sette DBS uniche e sette cronografi Omega abbinati. Per 700.007 dollari, pari a circa 629.000 euro al cambio attuale, sette clienti potranno ordinare la ...

Aston Martin Vantage - Prime immagini ufficiali della variante Roadster : LAston Martin ha diffuso alcune immagini della nuova Vantage Roadster, annunciandone di fatto il debutto nella primavera del prossimo anno. La vettura fotografata è ancora un prototipo, ma gli scatti ne evidenziano le principali caratteristiche, in primis la capote in tessuto che si ripiega nel vano posteriore. Per il resto il modello mantiene i suoi tratti caratteristici già sfoggiati dalla variante coupé, a partire dal posteriore con spoiler ...