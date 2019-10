Asteroide in arrivo verso la Terra | Così ci passerà molto vicino

Asteroide “potenzialmente pericoloso” in arrivo : come e quando vederlo dall’Italia : Tra pochi giorni è in programma un “passaggio ravvicinato”: si tratta di un Asteroide, e sarà perfettamente visibile dall’Italia anche con un piccolo telescopio. Il 25 ottobre, dopo le 19, il sasso cosmico passerà a 6,2 milioni di km dalla Terra, circa 16 volte la distanza Terra-Luna. L’Asteroide 1998 HL1 ha un diametro compreso tra 440 e 990 metri, e, per tale motivo, è classificabile come “potenzialmente ...