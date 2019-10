Asteroide appena scoperto “sfiorerà” la Terra | sfreccerà tra il nostro pianeta e la Luna

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Dopo l’interessante passaggio dello scorso 25 ottobre, un nuovosi prepara a salutare la: stavolta il “sasso cosmico” passerà però davvero molto vicino al. Domani mattina, intorno alle 07:30, si troverà alla minima distanza, ea soli 190mila km dalla, circa la metà della distanza che ci separa dalla: nonostante ciò il passaggio avverrà in totale sicurezza. 2019 UB8 visiterà laa pochi giorni dalla sua scoperta (il 26 ottobre): ha un diametro tra 4,3 e 9,5 metri, ed ha quindi dimensioni molto modeste. Osservarlo sarà difficile in quanto piuttosto debole e in rapido movimento: dall’Italia si potrà ammirare a partire dalla mezzanotte, quando l’si troverà nell’area dominata dalla costellazione dell’Eridano, poi si dirigerà verso il cielo australe, per tramontare prima ...

CLaRosa7 : RT @Dio: Ho appena assistito a una conversazione tra due clienti e una barista. I clienti volevano convincere la barista che la bevanda all… - artvrnative : ho appena scoperto che ad Alberto Angela sono stati dedicati un asteroide, una specie marina e un nuovo ibrido di orchidea. che mito. - MassyHawk92 : RT @SimonVannini: La mi' moglie: 'Siamo appena tornati, dobbiamo fare un salto al supermercato. Andiamo verso le 16.30'. Riesco a vedere i… -