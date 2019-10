Assegnati premi CONI-USSI 2019 | penna per lo sport a Italo Cucci

Al Quirinale Assegnati gli Eni Award - premi a ricerca e innovazione : Si è svolta al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente di Eni, Emma Marcegaglia e dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, la cerimonia di premiazione degli Eni Award. Giunto quest'anno alla sua dodicesima edizione il premio, istituito nel 2007 e conosciuto anche come il "Nobel dell'Energia", è divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento a livello ...

Eni : Assegnati oggi al Quirinale gli ‘Award 2019’ - i premi a ricerca e innovazione : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – assegnati oggi al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i premi alla ricerca e all’ innovazione nell’energia di Eni. Giunto quest’anno alla sua dodicesime edizione, gli Eni Award, istituiti nel 2007 e conosciuti anche come i ‘Nobel dell’Energia’, sono diventati nel corso degli anni un punto di riferimento a livello internazionale per ...

Eni : Assegnati oggi al Quirinale gli ‘Award 2019’ - i premi a ricerca e innovazione (2) : (AdnKronos) – Per la sezione Giovani Talenti dall’Africa, istituita nel 2017 in occasione del decennale di Eni Award e dedicata ai giovani talenti dal Continente Africano, il premio è stato assegnato a Emmanuel Kweinor Tetteh della Durban University of Technology e Madina Mahmoud della American University del Cairo. La proposta di Tetteh riguarda la valutazione di un processo che integra l’impiego di foto-catalizzatori ...