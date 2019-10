Argentina | la banca centrale vara subito la stretta sui cambi

Argentina - limitazioni del mercato dei cambi e del trasferimento di denaro all’estero. Decreto presidenziale : “Deciderà la Banca centrale” : limitazioni del mercato dei cambi e autorizzazione necessaria per il trasferimento di denaro all’estero. L’Argentina vara misure – cancellate nel 2015 – per controllare il mercato dei cambi e lo fa con un Decreto presidenziale pubblicato domenica: secondo la norma, la Banca centrale Argentina (Bcra) richiederà autorizzazioni per l’acquisto di valuta straniera (dollari) e il trasferimento all’estero. Vengono fissate ...