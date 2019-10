Argentina | Fernandez nuovo presidente Il peronista batte a primo turno l’uscente Macri

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) E' ildi centro-sinistra Albertoil vincitore delle elezioni presidenziali argentine,ndo di diverse lunghezze il capo di Stato uscente, il liberale Mauricio. Con l'80% dei voti scrutinati, aviene attribuito un risultato pari al 47,45% dei voti,si ferma al 41,11%. Per vincere ale' necessario il 45% dei voti, o il 40% e 10 punti di distacco rispetto al secondo candidato., un avvocato di 60 anni, assumera' l'incarico il 10 dicembre, dovendo affrontare la grave crisi economica in cui versa il Paese. Trattasi di un voto che e' avvenuto in un clima di grande fermento e condizionato dalla grande crisi economica che attanaglia il Paese, con un'affluenza alle urne superiore all'80%, come riferito dal ministro degli Interni Rogelio Frigerio. "E' un grande giorno per l'", si e' affrettato a dichiarare, ...

