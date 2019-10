Aprilia | Polizia cattura latitante albanese dopo inseguimento

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Roma –essere sfuggito ad un primo, undi 41 anni è finito in carcereessere stato ritrovato dai perseveranti agenti dellastradale di, che hanno scoperto si trattava di un. Le vicende hanno inizio il 25 ottobre sulla Pontina, quando una pattuglia della Stradale ha notato una Toyota Rav4 con targa straniera, avvicinandola. L’uomo alla guida ha cercato di non far sospettare gli agenti, salvo poi decidere di scappare e seminare i poliziotti, per poi improvvisamente arrestare il mezzo e scappare nei campi. Di lui si sono perse qui le tracce. La macchina aveva in realtà una targa contraffatta: rubata a Teramo, al suo interno i documenti appartenevano in realtà ad una vettura di un altro stato Europeo. Il 41enne risulta colpito da un ordine di carcerazione a causa del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

