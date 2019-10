Apple | sono ufficiali gli AirPods Pro | nuovo design e cancellazione del rumore a 279 euro

Google Pixel Buds 2 sono ufficiali : true wireless e super tecnologiche per la sfida a Apple : Durante l'importante evento di oggi Google presenta anche le nuove cuffie wireless Google Pixel Buds 2: scopriamo insieme caratteristiche, immagini, prezzo e data di uscita. L'articolo Google Pixel Buds 2 sono ufficiali: true wireless e super tecnologiche per la sfida a Apple proviene da TuttoAndroid.

Apple Glass - gli occhiali smart in arrivo nel 2020 : cosa sono e come funzionano : Gli Apple Glass potrebbero arrivare nel 2020. È questa l'ultima indiscrezione riportata da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più vicini al mondo di Cupertino e che, già in passato, ha dimostrato di conoscere in anticipo le mosse dell'azienda californiana. Si ipotizza che la produzione di massa degli occhiali smart possa cominciare proprio in quest'ultimo trimestre dell'anno per arrivare al lancio nel corso della ...

iPhone 12 - sono queste le prime immagini del nuovo smartphone Apple? : Il nuovo iPhone 11 Pro è in vendita da pochi giorni, ma cominciano già a trapelare le prime indiscrezioni sul suo successore, iPhone 12, destinato ad uscire nel settembre 2020. Secondo un report confezionato da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affermati quando si parla di Apple, la Mela starebbe pensando di prendere spunto dal vecchio iPhone 4 per progettare il nuovo telefono in arrivo il prossimo anno. Così, dopo aver ...

iPhone 11 - le tre fotocamere dell’ultimo dispositivo Apple possono dare fastidio a chi soffre di Tripofobia : Non sono passate neanche ventiquattr’ore da che il nuovo iPhone 11 è stato svelato al mondo e già sta facendo discutere. Questa volta a scatenare le critiche non è il suo prezzo elevato ma il fatto che le nuove tre fotocamere dell’ultimo dispositivo Apple possono dare fastidio a chi soffre di Tripofobia, ovvero la paura dei buchi. Tutto è partito dalle segnalazioni di alcune persone che sui social hanno espresso il loro disagio dopo ...

I ChuChu sono tornati dopo 20 anni su Apple Arcade : SEGA è incredibilmente entusiasta di confermare che i ChuChu e i KapuKapu stanno tornando nel primo, vero, seguito di ChuChu Rocket!™, ChuChu Rocket! Universe™. 20 anni dopo che ChuChu Rocket! ha invaso il Dreamcast per diventare la prima vera esperienza multiplayer online per tantissimi giocatori, i ChuChu sono tornati in un nuovo episodio. La storia è tutta nuova, ma l’obiettivo per i giocatori è sempre ...

iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono i tre nuovi smartphone annunciati da Apple. In arrivo il 20 settembre : Come ogni anno la conferenza Apple di inizio settembre è quella dedicata al lancio dei nuovi iPhone. Allo Steve Jobs Theater sono stati presentati 3 nuovi modelli. Il primo è l’iPhone 11, smartphone con schermo da 6.1″ che integra la tecnologia haptic feedback. Monta al posteriore un sistema a doppia fotocamera composto da un sensore principale da 12MP associato ad un sensore da 12MP con lente grandangolare. Permette di ...