Anziano si getta sotto treno della metro | morto

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Une'alle 16.30 dopo essersito sui binarinella stazioneB Garbatella, a Roma. Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, si sono recati i poliziotti del commissariato Colombo e i colleghi del Reparto Volanti. Insieme a loro la polizia Scientifica. Nella zonaGarbatella era conosciuto da tutti come "quello che scompare e riappare". E solo l'altro ieri il padre 91enne aveva presentato l'ennesima denuncia di scomparsa, salvo ritrovarselo ieri nuovamente in casa. E' un sessantaduenne romano, in cura al Cim di Tor Marancia, l'uomo che oggi pomeriggio si è suicidato lanciandosilaalla stazione Garbatella.

