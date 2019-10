Anticipazioni Shameless 10×01 | Lip Gallagher | la decisione su Tami

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 28 ottobre 2019)10×01: la trama della season premiere Domenica 10 novembre su Showtime inizierà ufficialmente la decima stagione di, la prima senza Emmy Rossum nel ruolo di Fiona. Orfana di una delle sue protagoniste, la serie ideata da John Wells si appresta a proporre le nuove avventure della famiglia più politicamente scorretta del panorama televisivo americano. A circa dieci giorni dal debutto ufficiale, il network ha quindi rilasciato la trama e il promo del primo episodio intitolato “We Few, We Lucky Few, We Band ofs!”. Come anticipato in una recente intervista allo showrunner, la 10×01 mostrerà il nuovo ordine gerarchico che si instaurerà a casadopo la partenza di Fiona. Ad occupare il ruolo di capofamiglia, Debbie che cercherà fin da subito di imporre la sua autorità ai fratelli e al padre. Immediatamente la ...

