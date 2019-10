Anticipazioni Live non è la D' Urso di lunedì 28 ottobre | in studio la ' Cat-Woman'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Per la prima volta in questa stagione, Barbara D'andrà in onda ilsera. Il suonon è la D', infatti, da questa settimana cambia giorno di trasmissione: non più la domenica, ma il. Oggi,28alle ore 21:25, andrà dunque in onda una nuova puntata dello show della D'. Tanti gli ospiti e le tematiche che verranno affrontate: uno dei momenti più attesi sarà l'intervento della 'Donna Gatto'.non è la D': si parlerà di bellezza estrema Come ogni settimana saranno diversi i talk che verranno svolti nel corso della serata. Uno di questi sarà sulla bellezza estrema. Si parlerà, dunque, di chirurgia estetica. Invi saranno coloro che saranno a favore e coloro che non lo saranno. Ma saranno presenti anche esempi di bellezza estrema: per la prima volta in Italia, infatti, vedremo la 'donna gatto'; Jocelyn Wildenstein (il vero nome della ...

zazoomnews : Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 28 ottobre 2019 - #D’Urso: #ospiti #anticipazioni… - zazoomnews : Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 28 ottobre 2019 - #D’Urso: #ospiti #anticipazioni - zazoomblog : Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 28 ottobre 2019 - #D’Urso: #ospiti #anticipazioni -