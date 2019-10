Anticipazioni Il segreto episodio del 30 ottobre | gravi problemi di salute per la Laguna

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Tornano legiornaliere della soap Ile che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì 30su Canale 5 nel consueto orario delle 16:10 circa. A Puente Viejo continua il dramma di Elsa che, come sappiamo, è stata picchiata in carcere da Rufina. Il pestaggio ordinato da Antolina avràripercussioni sulla. La ragazza infatti, verrà portata in infermeria dove il dottor Zabaleta scoprirà che la giovane è affetta da una grave malattia. Cattive notizie per Elsa, mentre Isaac si scontrerà nuovamente con la moglie Antolina, proprio nella piazza del paese. Il: Elsa gravemente malata Leriguardanti il nuovoin onda il prossimo 30svelano che per Elsa sembrerà non esserci pace. Dopo essere stata incarcerata con l'accusa di adulterio, la giovane dovrà subire le angherie ...

zazoomnews : Anticipazioni Il Segreto guerra Severo e Francisca: un protagonista muore - #Anticipazioni #Segreto #guerra - KontroKulturaa : Anticipazioni Il Segreto, trama puntata di martedì 29 ottobre: Elsa ha una malattia - - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 28 ottobre 2019: Liam tradisce la fiducia di Steffy, rivelando il loro segreto -