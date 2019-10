Animali | il WWF lancia una provocazione per Halloween | “Non lasciamo che orsi | elefanti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La notte diè alle porte e, proprio in occasione della festa che gioca con le nostre paure, il WWFuna nuovaper evitare che alcune specie estremamente fragili diventino “fantasmi della natura”. La mini campagna, dedicata a tre specie iconiche oggi in pericolo, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla natura che rischiamo di perdere ogni giorno e su quanto sia necessario l’aiuto di tutti per proteggere e salvarebruni marsicani,e tigri, prima che diventino “fantasmi”. L’Orso bruno marsicano conta appena 50 individui, le tigri libere in natura sono solo 3.890 e ogni giorno circa 20.000africani perdono la vita a causa del bracconaggio. Attraverso questa campagna diffusa sui social dell’associazione e sulla pagina web wwf.it/, si potrà adottare simbolicamente una di queste specie e così contribuire ai ...

