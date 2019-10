André Aciman | “Elio mi è mancato molto | ma dopo undici anni sono riuscito a farlo tornare”

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Corsi e ricorsi storici. Quando Andrédecise di iniziare a scrivere quello che poi sarebbe divenuto il suo romanzo più celebre, Call me by your name (Chiamami col tuo nome è il titolo in italiano, pubblicato da Guanda come tutti i suoi libri), ad influenzarlo fu un dipinto di Claude Monet, Le Ville a Bordighera, e un episodio che gli successe durante l’infanzia, in parte raccontato anche nel primo capitolo di un altro suo libro, Variazioni su un tema originale. “Avevo ottoe il ragazzo che era un mio amico ne aveva sedici”, ci raccontò qualche tempo fa. “Mi ero fissato su di lui, non sapevo nulla del sesso, volevo che lui fosse mio amico, ma alla fine non ci siamo mai parlati. La fissazione era già lì e l’ho sessualizzata quando ho scritto il romanzo”. Quel libro uscì nel 2008, ha avuto un ...

