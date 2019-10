Anche nel calcio femminile vince sempre la Juventus

Predappio - tremila nostalgici sfilano nel paese di Mussolini. Anche l’Anpi in piazza : “Manifestazione illegale” : Hanno sfilato in 3mila lungo le strade di Predappio, comune sulle colline forlivesi che ha dato i natali a Benito Mussolini, nel corteo che ha celebrato l’anniversario della marcia su Roma che nel 1922 portò il fascismo al potere. Camicie nere, slogan e saluti romani davanti alla cripta del Duce, cartelloni e simboli di ispirazione nostalgica, ma Anche poesia, musica, una “tagliatella antifascista” e fiori sulla tomba di un ...

NBA – Jokic supera Michael Jordan per numero di triple doppie e ironizza : “spero di vincere Anche più anelli” : Nikola Jokic mette a segno la sua 29ª tripla doppia e supera Michael Jordan, poi ci scherza su: quello che conta davvero sono gli anelli vinti Nikola Jokic ha superato Michael Jordan per numero di triple doppie in carriera. Il centro serbo, nella partita vinta dai suoi Nuggets sui Suns, ha messo a segno la 29ª tripla doppia della sua carriera con 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. Quando gli è stato fatto notare tale traguardo, Jokic ci ha ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - Pinturault super nella prima mAnche - De Aliprandini miglior azzurro : Dominio francese nella prima manche del gigante di Soelden, De Aliprandini e Moelgg in cerca di rimonta Senza il pluricampione Hirscher, ritiratosi all’età di 30 anni, si è aperta ufficialmente a Soelden la stagione maschile la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. nella prima manche di gigante, a dominare sono i francesi Alexis Pinturault e Mathieu Faivre, rispettivamente in prima e seconda posizione, staccati di appena due ...

Vaccini contro i super-batteri : nel mirino Anche New Delhi : Vaccini in sviluppo contro i super batteri, per cui gli antibiotici disponibili non funzionano più. Un’emergenza globale, responsabile dell’aumento delle infezioni ospedaliere e causa di 33 mila morto l’anno nell’Unione Europa, di cui circa 10 mila in Italia. “E’ nostra intenzione lavorare sempre di più sui Vaccini per la resistenza agli antibiotici”, sottolinea all’Adnkronos Salute Rino Rappuoli, ...

Cadaveri nel camion in Inghilterra - 5 gli arresti : fermato a Dublino Anche un ventenne nordirlandese : Salgono a cinque gli arresti nell’ambito della indagini sul ritrovamento di 39 Cadaveri nella cella frigorifera di un tir in Gran Bretagna. Dopo il fermo dell’autista nordirlandese del mezzo, Mo Robinson di 25 anni, due presunti basisti del traffico, uno uomo e una donna di 38 anni, e un 48enne nordirlandese fermato nelle ultime ore mentre cercava di imbarcarsi su un volo all’aeroporto di Stansted, la polizia irlandese ha arrestato ...

Sci alpino - Gigante Soelden 2019 : Mikaela Shiffrin subito davanti nella prima mAnche - Robinson ad un soffio! Terza Federica Brignone : nella prima manche del Gigante di apertura di Coppa del Mondo femminile di Soelden, vista scendere Mikaela Shiffrin col numero 4 scavalcando un solco molto ampio sulle sue avversarie si pensava che nessuno potesse minacciarla. Invece col numero 9 è arrivata Alice Robinson che nella parte alta del ghiacciaio del Rettenbach ha fatto addirittura meglio di lei e sul traguardo ha ceduto alla statunitense per soli 14 centesimi restandole quasi sempre ...

Le verità di Bija : "Nel 2017 sono stato Anche a Roma" : Mauro Indelicato Questa sera è andata in onda l'intervista integrale a Bija, il presunto trafficante libico presente in Italia nel maggio 2017 come rappresentante della Guardia Costiera del suo paese: "sono stato anche a Roma ed ho incontrato molti personaggi delle istituzioni italiane" In questo venerdì mattina erano sorte già delle anticipazioni sull’intervista curata da Francesca Mannocchi a Bija, nome di battaglia di Abdou Rahman ...

Previsioni Meteo Roma : alta pressione e sole pieno - nel weekend torna Anche il caldo : Previsioni Meteo Roma – L”annunciata fase perturbata è puntualmente arrivata anche sulla Capitale. Prime piogge deboli e irregolari nel tardo pomeriggio di ieri e verso sera, poi piogge in progressiva intensificazione nel corso della sera, con fase più intensa nelle prime ore notturne, anche con rovesci in qualche fase forti. Tuttavia, avevamo già rilevato, da queste pagine, che, nonostante un buon passaggio perturbato, ...

Terremoto Calabria : scossa avvertita Anche sul Pollino - colpito da un forte sisma nel 2012 : Il Terremoto magnitudo Mw 4.4 localizzato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km, è stato avvertito distintamente anche nella zona del Pollino. Nella zona non si sono registrati danni ma la memoria degli abitanti è tornata alla scossa magnitudo 5.2 che colpì Mormanno il 26 ottobre del 2012 provocando ingenti danni a infrastrutture e case, e danneggiando anche l’ospedale civile. L'articolo Terremoto Calabria: ...

