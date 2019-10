Anche gli ergastolani hanno diritto alla propria dignità

NBA – Fiamme a Los Angeles : Anche LeBron James tra le decide di migliaia evacuate dalle abitazioni : anche LeBron James tra le persone costrette a lasciare le abitazioni a casa di incendi a Los Angeles Paura a Los Angeles a causa di una serie di incendi che stanno costringendo le autorità a mettere in sicurezza gli abitanti, facendoli evacuare dalle loro abitazioni. Tra le decine di migliaia di persone che hanno dobuto lasciare le loro case c’è anche LeBron James, che ha twittato un messaggio importante dopo la partita allo Staples ...

Salvini : “Dopo vittoria in Umbria ora Anche Emilia Romagna e Calabria potranno scegliere” : Dopo il successo del voto in Umbria il leader leghista Matteo Salvini ai microfoni di Radio 24 non nasconde il suo entusiasmo e non manca di attaccare il governo: "Abbiamo vinto di 20 punti e rispetto alle ultime regionali la Lega ha guadagnato 23 punti", ha detto. Poi ha aggiunto: "Presto altre regioni governate dalla sinistra potranno scegliere: ci sono la Calabria, l'Emilia, la Puglia e la Toscana".Continua a leggere

Elezioni Umbria - Bianconi : “Battaglie vanno combattute Anche quando si è sfavoriti”. Cita i figli e si commuove : “Mi prendo le responsabilità della sconfitta. Ai miei figli dirò che ci sono battaglie che vanno combattute con impegno anche quando sai che le possibilità di vittoria sono basse”. A dirlo, poco dopo le proiezioni dei primi risultati delle Elezioni regionali in Umbria, che vedevano il centrodestra in netto vantaggio, il candidato presidente appoggiato da M5s e Pd, Vincenzo Bianconi. L'articolo Elezioni Umbria, Bianconi: ...

Al Baghdadi morto in un raid Usa in Siria - Trump : si è fatto esplodere con tre figli. Ucciso Anche il braccio destro : Abu Bakr al Baghdadi è morto, stavolta davvero. Sono passate da poco le nove del mattino alla Casa Bianca e Donald Trump lo annuncia al mondo in diretta tv: il leader supremo...

LIVE Italia-Ungheria 4-1 - Qualificazioni Mondiali 2020 calcio a 5 in DIRETTA : Anche Canal punisce gli errori dei magiari col portiere di movimento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’40” Ercolessi intercetta ma non inquadra la porta. 3’11” L’Italia è ormai qualificata alla fase successiva, resta da capire se come prima o seconda del girone. Determinante sarà Bielorussia-Inghilterra. 4’28” GOLLLLL!!!!! Canal approfitta dell’errore avversario e segna da lontano! Italia-Ungheria 4-1. 6’46” Solito canovaccio degli ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - Pinturault super nella prima mAnche - De Aliprandini miglior azzurro : Dominio francese nella prima manche del gigante di Soelden, De Aliprandini e Moelgg in cerca di rimonta Senza il pluricampione Hirscher, ritiratosi all’età di 30 anni, si è aperta ufficialmente a Soelden la stagione maschile la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. nella prima manche di gigante, a dominare sono i francesi Alexis Pinturault e Mathieu Faivre, rispettivamente in prima e seconda posizione, staccati di appena due ...

LIVE Sci alpino - Gigante Soelden 2019 in DIRETTA : dominio francese con Pinturault e Faivre! Lontani gli azzurri. Alle 13.00 la seconda mAnche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.56: Niente da fare per Paris che è praticamente fuori dalla seconda manche con 2”52 di ritardo, 29mo. Vi terremo aggiornati sui risultati degli altri tre italiani in gara 10.54: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 30 discese: Pinturault (Fra) 1’07”10 Faivre (Fra) +0”02 Odermatt (Sui) +0”33 Kranjec (Slo) +0”34 Read (Can) 0”45 10.52: Il trentesimo a scendere, l’elvetico ...

Maglie autunnali : i modelli per pedalare Anche quando fa freddo : Gli appassionati di ciclismo, non riescono a stare lontani dalle due ruote neanche in autunno. Questo non vuol dire dover...

I vescovi al Papa : “Aprire il sacerdozio Anche ai preti con famiglia” : Nel documento finale del Sinodo sull’Amazzonia anche la richiesta di un ministero istituito con una «donna dirigente di comunità» e le voci a favore del diaconato femminile

Filippo Bisciglia - dichiarazione d'amore a Pamela Camassa a Verissimo : «Siamo una famiglia Anche senza figli» : Su Leggo.it le ultime novità. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a Verissimo. Il conduttore di Temptation Island e la vincitrice di Amici Celebrities sono stati ospiti nel salotto di...

Cadaveri nel camion in Inghilterra - 5 gli arresti : fermato a Dublino Anche un ventenne nordirlandese : Salgono a cinque gli arresti nell’ambito della indagini sul ritrovamento di 39 Cadaveri nella cella frigorifera di un tir in Gran Bretagna. Dopo il fermo dell’autista nordirlandese del mezzo, Mo Robinson di 25 anni, due presunti basisti del traffico, uno uomo e una donna di 38 anni, e un 48enne nordirlandese fermato nelle ultime ore mentre cercava di imbarcarsi su un volo all’aeroporto di Stansted, la polizia irlandese ha arrestato ...

Dal Belgio alla Spagna - Anche le regine si commuovono (per le figlie che diventano grandi) : Elisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriSono regine e principesse, ma prima di tutto sono madri e figlie con le prime che si commuovono quando le seconde ...

LIVE Sci alpino - Seconda mAnche gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : continua la rimonta di Tviberg. Ora le migliori otto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57: La neve ormai ha smollato. Vlhova è nona a 75 centesimi. Adesso è veramente impossibile fare il tempo. Tviberg continua a sognare. 13.56: Lontanissima anche la norvegese Stjernesund. Quattordicesima a 1.39 da Tviberg. Ora la pista sembra davvero molto rovinata. 13.52: Solamente diciannovesima Francesca Marsaglia, che ha commesso tantissimi errori, chiudendo a 1.76. 13.50: Addirittura ...

Fabio Quagliarella - arrestato lo stalker del calciatore. Perseguitò Anche altre persone con false accuse di pedofilia e collusioni con i clan : Si fingeva amico e le perseguitava con lettere e messaggi anonimi contenenti false accuse di pedofilia e di collusioni con la criminalità organizzata. È successo con Fabio Quagliarella, per anni. Ma anche con Guido Lembo, gestore di un noto locale di Capri, e con altri imprenditori e professionisti. Adesso è in carcere. Polizia e carabinieri hanno infatti dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti di Raffaele Piccolo, ex ...