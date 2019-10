Ancelotti incoraggia Malcuit | “Tornerai presto e più forte”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Saremo tutti al tuo fianco in modo che tornie più forte. Forza e coraggio”. Carloesprime così, sul Twitter, il suomento a Kevin. Il difensore del Napoli dovrà restare fuori per qualche mese a causa della lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro che si è procurato durante il match contro la Spal. Saremo tutti al tuo fianco in modo che tornie più forte. Forza e coraggio @KevzRose We will all be by your side so that you return swiftly and stronger. Strength and courage. https://t.co/hUosHklNUw — Carlo(@Mr) October 28, 2019 L'articolo: “Torneraie più forte” ilNapolista.

napolista : 'Tornerai presto e più forte'. L'incoraggiamento di @MrAncelotti a Malcuit. -