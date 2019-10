Amici Celebrities | Massimiliano Varrese contro Loredana Bertè | lo sfogo

Massimiliano Varrese attacca la Bertè : Distratto dalla sua maleducazione alla finale di Amici Celebrities : Secondo classificato ad Amici Celebrities, Massimiliano Varrese ha vissuto un momento imbarazzante in seguito alla performance in cui ha interpretato Prince sulle note di “Kiss”. Loredana Bertè, che ha ritenuto disastroso il falsetto di Varrese, è scoppiata in una fragorosa risata perché “ho immaginato Prince uscire alla tomba in formato zombie che ti voleva strangolare” e, proprio in merito a quanto accaduto durante l’ultima puntata di ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 ottobre 2019 : Amici Celebrities non ha rivali - Michelle Hunziker e Maria De Filippi alla conquista nel trending topic : Social Auditel 16 ottobre 2019: Amici Celebrities primo trend del mercoledì sera Senza tante sorprese, Amici Celebrities conquista la vetta del trending topic. L’hashtag ufficiale ...

“Lui in finale e te no?!”. E poi la stoccata. Amici Celebrities - Leonardo Pieraccioni non ha preso bene l’eliminazione di Laura Torrisi : Pamela Camassa ha conquistato tutti trionfando all’edizione di ‘Amici Celebrities’ al termine di un percorso di alto livello e ricco di soddisfazioni. A pochi giorni dalla conclusione del programma di Canale 5, emergono retroscena clamorosi che riguardano un personaggio non direttamente coinvolto. E la frase pronunciata è davvero incredibile. Dopo l’eliminazione di Laura Torrisi, avvenuta in semifinale per mano ...

Laura Torrisi : Pieraccioni attacca Ciro Ferrara dietro le quinte di Amici Celebrities : Leonardo Pieraccioni attacca Ciro Ferrara per l’eliminazione di Laura Torrisi ad Amici Celebrities A pochi giorni dalla finale di Amici Celebrities emergono nuovi retroscena mai svelati fino ad oggi. Come la presunta reazione di Leonardo Pieraccioni all’eliminazione di Laura Torrisi nel corso della semifinale del nuovo programma di Maria De Filippi. Com’è noto l’attrice toscana […] L'articolo Laura Torrisi: ...

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a Verissimo : le parole dopo Amici Celebrities : Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a Verissimo dopo Amici Celebrities Prima intervista a Verissimo per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. La coppia è stata invitata da Silvia Toffanin dopo la vittoria della showgirl alla prima edizione di Amici Celebrities. Nel corso della puntata in onda su Canale 5 sabato 26 ottobre, Filippo e Pamela hanno […] L'articolo Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a Verissimo: le parole dopo Amici Celebrities ...

Filippo Bisciglia dopo Amici Celebrities approda su Rai2? L’indiscrezione : Amici Celebrities, Filippo Bisciglia pronto a condurre un programma su Rai2: il gossip Filippo Bisciglia è stato uno dei concorrenti più talentuosi della prima edizione di Amici Celebrities. L’uomo ha infatti incantato tutti con la sua bravura nel canto, riuscendo ad arrivare fino alla finalissima del talent show vip. Ma non è finita qua perchè oggi il settimanale Vero ha lanciato un’indiscrezione sul suo futuro lavorativo che se ...

Amici Celebrities - la dolce dedica di Filippo Bisciglia a Pamela Camassa : «Le nostre sfide continueranno» : Amici Celebrities, la dolce dedica di Filippo Bisciglia a Pamela Camassa: «Brava cucciolotta mia, ti meriti tutto»?. Pamela Camassa è la vincitrice della prima edizione...

Mara Venier e la Manzini - l'ex di Amici Celebrities rivela : "Se l'è presa molto - non ha voluto chiarirsi" : Una polemica sotterranea, nota a pochi. Quella che divide Mara Venier e Francesca Manzini, la brava e simpatica attrice rivelatasi al grande pubblico della tv grazie a Maria De Filippi e Amici Celebrities. Grande protagonista del talent-vip di Mediaset, vinto da Pamela Camassa, la vulcanica toscana

Amici Celebrities - Loredana Berté omaggia la sorella Mimì : Lo scorso mercoledì 23 ottobre è stata trasmessa la puntata finale di Amici celebrities, condotta da Michelle Hunziker, la quale era subentrata al posto dell'ideatrice del programma, Maria De Filippi, alla terza puntata. E a fare da quarto giudice per la sesta ed ultima puntata, aggiungendosi così ai tre giudici fissi del talent dei vip, Giuliano Peparini, Ornella Vanoni e Platinette, è stata Loredana Berté. La cantante, reduce dalla sua ...

Amici Celebrities - la dedica di Filippo alla compagna : "La nostra sfida continuerà tra salotto e cucina" : Un lungo post quello dedicato da Filippo Bisciglia alla sua compagna Pamela Camassa che ieri sera ha vinto la prima edizione di Amici Celebrities, su Canale 5. Filippo e Pamela, compagni nella vita da ben 12 anni, hanno partecipato insieme a questa prima edizione del reality sostenendo sempre che dove ci fosse amore non ci fosse competizione. Nonostante si siano duramente sfidati nel corso delle puntate del programma, hanno ugualmente esultato ...

