Amici Celebrities | Massimiliano Varrese contro Loredana Bertè | «La sua maleducazione mi

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 29 ottobre 2019) Dopo la sua partecipazione ad, dove si è classificato secondo dietro la vincitrice Pamela Camassa,torna sul social per parlare della sua esperienza e per sottolineare che l’atteggiamento che ha tenuto con lui il giudicenon gli è proprio piaciuto. Ladurante una sua esibizione in cui interpretava Prince con “Kiss” è scoppiata in una fragorosa risata e ha sentenziato: “Ho immaginato Prince uscire alla tomba in formato zombie che voleva strangolarlo. Questa non si può cantare. Così non si può cantare. Sei stato troppo comico”. Nelle stories inveceha commentato l’accaduto: “Purtroppo la riuscita di una performance dipende da tanti fattori che devono combaciare, in quel momento ci sono stati purtroppo tantissimi problemi che non posso elencare, tra cui il fatto che avremmo dovuto fare ancora altri quattro pezzi ...

LoredanaBerte : È l'ora della finale! ?? Stasera sarò ospite ad Amici Celebrities dalle 21.20 su Canale5! Non perdetela!!