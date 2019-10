Ambiente & sostenibilità | è Trento la città più green d’Italia

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019), Mantova, Bolzano, Pordenone e Parma sono le 5in testa alla classifica di Ecosistema Urbano 2019, la ricerca di LegItalia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia pubblicata sul Sole 24 Ore. Mantova, regina nel 2018, cede lo scettro ache sale per la prima volta al top della classifica sullepiù “” d’Italia grazie al miglioramento nella qualità dell’aria, nell’utilizzo di trasporti pubblici e nell’attenzione alla mobilità ciclabile. La classifica sull’Ecosistema Urbano utilizza 18 parametri divisi in 5 macro categorie: qualità dell’aria, rete idrica, mobilità,e rifiuti. Gli indicatori spaziano dal numero di alberi all’offerta del trasporto pubblico, dalla concentrazione di Pm10 nell’aria alla dispersione della rete idrica, fino allo ...

