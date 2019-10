Alzheimer | sempre più giovani a rischio patologia

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La malattia diè la forma più comune di demenza degenerativa che colpisce in modo progressivo le strutture cerebrali. Ma nonostante i soggetti maggiormente asiano gli anziani, si assiste a un incremento nell’insorgenza delle forme. Se infatti l’esordio dellasi conclama prevalentemente in eta’ senile, oltre i 65 anni, èpiù frequente che si manifesti in precedenza: il 5-10 per cento di tutti i casi riguarda persone al di sotto dei 65 anni; con la possibilità, in casi di malattia genetica dominante – per cui i figli possono ereditare da uno dei genitori la parte di DNA che genera la malattia – di un esordio tra i 35 anni e i 60 anni di eta’. Per questo motivo e’ bene conoscere i sintomi della sua forma precoce. “La malattia dia esordiole include principalmente le forme familiari ...

