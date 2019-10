Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019)lache non– Circa 500 ex-lavoratori di, una delle principali società di call-center italiane, sono sul piede di guerralaLazio per il mancatomento dell’indennità di partecipazione (8,15 euro l’ora) ai corsi di riqualificazione previsti per favorire l’occupazione delle vittime del più grande licenziamento collettivo degli ultimi anni in Italia (1.600 lavoratori). “Basta! Siamo stufi di essere presi in giro: ci sono famiglie, con entrambi i coniugi senza lavoro, che aspettavano questa indennità come una boccata d’ossigeno per andare avanti”, dice Ramona Calvino, che fa parte della commissione – formata da 12 ex-dipendenti – che si è occupata, per i lavoratori, di gestire il progetto di ricollocazione. L’indennità (intorno 1.500 euro per chi ha frequentato regolarmente), secondo gli accordi, doveva ...

romadailynews : Almaviva: nuovo fronte contro la Regione che non paga: Almaviva: nuovo fronte contro la… - era_geo : RT @CatalfoNunzia: Oggi al @MinLavoro c’è stato un nuovo incontro sulla vicenda di #Almaviva Palermo. L’attenzione del Governo sul comparto… - PPIHAD : @Zbarskij Teresina ha grossi meriti.... basta chiedere agli ex lavoratori #almaviva..... grandi capacità.... speria… -