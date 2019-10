Alla scoperta delle pulsar ultraluminose | osservata una nebulosa attorno a NGC 5907

Che cos'è The Outer Worlds? Un video Alla scoperta del successore di Fallout : New Vegas : The Outer Worlds è ora disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC e uscirà per Nintendo Switch nel 2020. Per celebrare quindi il lancio di del gioco, sviluppatori e publisher hanno deciso di condividere il trailer ufficiale "Che cos'è The Outer Worlds?". Di seguito trovate il comunicato ufficiale che presenta il gioco e il nuovo video.The Outer Worlds ha vinto il premio come miglior gioco originale all'E3 2019 ed è stato nominato come "Ultimate ...

Chef in camicia : su Alpha Nicolò - Andrea e Luca Alla scoperta dei ristoranti in cui si mangia meglio : Da oggi, domenica 27 ottobre 2019, arriva su Alpha ogni domenica alle 14.00 la nuova produzione originale “Chef in camicia”: ogni settimana Nicolò, Andrea e Luca, amici d’infanzia, trentenni in carriera, milanesi Doc, influencer della cucina ma soprattutto tre buone forchette gireranno per ristoranti e bistrot mettendo alla prova la loro amicizia e il loro palato, in un viaggio alla ricerca di ingredienti tipici della cucina italiana per ...

Alle 14 : 30 giochiamo in diretta a MediEvil Remake Alla scoperta del ritorno di Sir Daniel Fortesque : MediEvil torna in un Remake con una veste grafica profondamente rinnovata e davvero splendida da vedere che farà la gioia di tutti i fan, nuovi o vecchi che siano. Il fascino dell'universo di gioco, la nuova veste grafica e il prezzo budget di €30 non possono che fare davvero gola a moltissimi giocatori nonostante alcune problematiche che abbiamo evidenziato anche all'interno della nostra recensione. Ma quali sono le problematiche ...

Astronomia : Alla scoperta di BD +20°307 - il sistema stellare binario teatro di scontro tra esopianeti : Ha un’arida sigla alfanumerica per nome, si trova nella costellazione dell’Ariete a oltre 300 anni luce dalla Terra e presenta un’insolita nube di polveri calde: si tratta di BD +20°307, un sistema stellare binario che – in tempi relativamente recenti – dovrebbe essere stato teatro di uno scontro traumatico tra due esopianeti. A tenerlo sotto controllo, negli ultimi anni, è stata la ...

Teatro : Alla scoperta della lirica di Donizetti al Bellini di Palermo : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Sarà la lirica di Gaetano Donizetti la protagonista del secondo appuntamento con la rassegna visite teatralizzate alla scoperta del Bellini di Palermo. La visita al Teatro più antico della città sarà accompagnata dalla scoperta di un compendio dell'opera 'L'Elisir d'am

Alle 15 in diretta con The Outer Worlds Alla scoperta dell'erede di Fallout : New Vegas : Quando Obsidian Entertainment ha annunciato The Outer Worlds tutti hanno immediatamente pensato alla possibilità di avere tra le mani una sorta di nuovo Fallout: New Vegas. Questo RPG si propone come un titolo dai toni fortemente umoristici e pieno di potenziale per tutti gli appassionati dei giochi di ruolo che incontrano meccaniche shooter. Ovviamente i veterani della software house promettono grandissime possibilità di scelta e tanta varietà ...

Alla scoperta di Vampire : The Masquerade - Swansong - l'RPG narrativo dai creatori dell'interessante The Council : Sulla scia di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, il catalogo di Bigben si espande all'interno del 'The World of Darkness' con la produzione di un nuovo videogame basato sul famoso franchise Vampire: The Masquerade. Già svelato durante la Bigben Week 2019, il nuovo Vampire: The Masquerade - Swansong sarà pubblicato nel 2021 e sarà sviluppato da Big Bad Wolf Studio, team di specialisti nella narrativa RPG e autori dell'interessante The ...

«Sapore Italiano» - Alla scoperta dei migliori ristoranti italiani nel mondo : Sentirsi a casa anche quando si è in viaggio non è certo una missione facile. Soprattutto a tavola! A questo proposito nasce «Sapore Italiano», il nuovo programma TV ideato da Condé Nast in collaborazione con Discovery Italia che, in onda a partire dal 22 ottobre alle 22 su Food Network, canale 33, porterà il pubblico alla scoperta dei migliori ristoranti italiani à la carte nel mondo. La trasmissione vuole celebrare l’eccellenza, in patria e ...

NASA : “Il buco dell’ozono 2019 è il più piccolo mai registrato dAlla sua scoperta - evento raro” : Modelli meteorologici anomali nell’alta atmosfera sopra l’Antartide hanno drasticamente limitato la riduzione dell’ozono a settembre e ottobre, determinando il buco dell’ozono più piccolo osservato dal 1982, hanno riportato NASA e NOAA. Il buco dell’ozono di quest’anno ha raggiunto la sua massima estensione di 16,4 milioni di chilometri quadrati l’8 settembre e poi si è ridotto a meno di 10 milioni di chilometri quadrati per il resto di ...

Prima dell'alba - Salvo Sottile torna Alla scoperta della notte da lunedì 21 ottobre 2019 : Da lunedì 21 ottobre alle 23.10 su Rai3, torna l’appuntamento settimanale con Prima dell’alba, il programma on the road con Salvo Sottile, prodotto da Stand by Me, alla scoperta dell’Italia notturna, quella di chi comincia a vivere quando gli altri vanno a dormire. Il giornalista siciliano imposta la sveglia col sole che tramonta per farsi esploratore del mondo delle tenebre, intimamente animato da storie talvolta straordinarie nella ...

Weekend Alla scoperta di Nuova Hyundai Kona Hybrid : Hyundai lancia negli showroom di tutta Italia la Nuova Kona Hybrid, che rafforza l’offerta SUV del brand e risponde alla crescente domanda di soluzioni di mobilità sostenibile insieme alle qualità degli Sport Utility Vehicles. Per dare l’opportunità di conoscere il primo SUV compatto ibrido Hyundai è previsto un Open Weekend nelle giornate di sabato 19 […] L'articolo Weekend alla scoperta di Nuova Hyundai Kona Hybrid sembra essere il ...

Palermo : simulazioni e tecniche di soccorso - 80 studenti Alla scoperta della Protezione civile (2) : (Adnkronos) - I ragazzi hanno avuto l'opportunità di visitare la sala della Protezione civile, hanno partecipato a una simulazione di emergenza e assistito alla messa in pratica delle tecniche di primo soccorso. Hanno inoltre potuto visitare e scoprire il funzionamento della tenda Nbcr, una tenda di

Palermo : simulazioni e tecniche di soccorso - 80 studenti Alla scoperta della Protezione civile : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Partire dai più piccoli per promuovere la cultura della Protezione civile e della prevenzione. E' con questo obiettivo che stamattina 80 studenti di sette istituti di Palermo hanno partecipato alle iniziative organizzate in prefettura nell'ambito della 'Settimana nazio