Alberto Fernández ha vinto le elezioni in Argentina

Alberto Fernandez nuovo presidente dell’Argentina - Macri sconfitto alle elezioni : Alberto Fernandez è il nuovo presidente del'Argentina con quasi l 48 per cento dei consensi mentre il presidnete uscente Maurizio Macri si è fermato a circa il 40 per cento dei voti. Per gli argentini sarà quasi un ritorno al passato visto che il nuovo presidente avrà come vice la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner.Continua a leggere